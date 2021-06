Sequestrati migliaia di capi a Saponara, ecco lo scantinato convertito in fabbrica del falso - VIDEO

Una fabbrica del falso è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Messina nel seminterrato di una palazzina a Saponara Marittima. Sofisticati macchinari professionali di alto livello tecnologico (plotter, termopresse, stampanti, box a led con tenda fondale) e apparecchiature informatiche destinate alla realizzazione di loghi di famosi marchi, nonchè numerosi capi di abbigliamento pronti ad essere falsamente etichettati e commercializzati, soprattutto on-line.

I tre indagati, di 38, 43 e 64 anni, avevano allestito una vera e propria stamperia clandestina, in grado di trasformare anonimi capi d’abbigliamento in prodotti di "lusso".

Trovati 736 etichette termoadesive con il marchio di prestigiose case automobilistiche e motociclistiche, 55 maglie e felpe già confezionati per essere illecitamente immessi sul mercato, e oltre duemila capi tra maglie, felpe e accessori vari, pronti per la stampa. Scattato il sequestro per oltre 150 mila euro. I tre sono stati denunciati per contraffazione di marchi.

