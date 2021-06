Proroga "ponte" per Nemo Sud al Policlinico. A disporla l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Nemo Sud resterà al Policlinico sino a quando non sarà perfezionato l'avvio del progetto presentato dal centro Neurolesi. Resta il nodo dei 690 mila euro chiesti dall'Azienda Policlinico al Nemo e delle fatture non pagate. Ma è la prima luce in fondo a quel tunnel che sembrava non aver fine. La soddisfazione del leader di Sicilia Futura, Beppe Picciolo.

