Un opificio artigianale illegale, una vera fabbrica del falso è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina nel seminterrato di una palazzina di Saponara Marittima. Nel locale venivano realizzati loghi di famosi marchi e capi di abbigliamento pronti per essere etichettati e messi in vendita soprattutto on line. Denunciati tre messinesi.

