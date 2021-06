Dall' 1 al 4 luglio ritornano gli Open day vaccini negli hub dedicati, 3 a Messina e 7 in provincia. Per arrivare a più persone e incentivare la campagna si organizzano camper itineranti per i vaccini in vacanza e nei paesi montani. Sono più di 400 ancora i positivi al Covid tra Messina e provincia. Ci si organizza anche per i tamponi gratuiti. Dal I luglio si potranno fare all'ex Gazometro tutti i giorni dalle 8 alle 20

