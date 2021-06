Messina la più rumorosa d'Italia. La conferma arriva... dalla grata del viale Giostra

Messina è la provincia più rumorosa d'Italia. Lo ha certificato Il Sole-24 Ore con lo studio pubblicato ieri: Messina è davanti a tutti, infatti, per inquinamento acustico. Una delle tante conferme arriva dalla segnalazione di un nostro lettore, esasperato - soprattutto in questo periodo estivo - per il disturbo continuo che arriva da una grata rumorosissima che si trova all’incrocio Viale della Libertà/Viale Giostra da circa 10 anni. Sono state fatte innumerevoli segnalazioni al Comune, ogni tanto fanno una riparazione che dura qualche settimana e poi tutto ricomincia. Specialmente in estate, con le finestre aperte, la situazione è intollerabile.

