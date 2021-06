I sindacati Uil e Uil/Fpl non si arrendono e nonostante, politicamente, si respiri un clima di stasi, annunciano una grande manifestazione di piazza per mercoledì 7 luglio alle 10 a Palermo davanti a Palazzo d'Orleans. Domani Nemo Sud chiude. Il sindaco, in una diretta, chiede la continuità assistenziale per i degenti. Ieri è morta una delle pazienti storiche affette da Sla che aveva temuto una chiusura ormai inevitabile.

