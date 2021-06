Dopo 15 mesi da oggi non è più obbligatorio portare le mascherine all'aperto. Lo prevede l'ordinanza del ministro Speranza che vige nelle zone bianche che attualmente sono in tutta Italia. Sarà l'abitudine, sarà la paura di eventuali contagi però oggi molta gente non ha smesso di indossarla. Ancora 420 positivi a Messina e provincia

© Riproduzione riservata