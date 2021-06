Entra in vigore la nuova ordinanza del sindaco. Sfratto immediato per le barche non autorizzate. Vietati gli ombrelloni in pianta stabile e la presenza di animali da compagnia dalle 9 alle 19. Le nuove disposizioni nazionali impongono invece nei lidi la presenza, tra le sdraio, di 2 bagnini.

