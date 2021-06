L'ospedale Piemonte sta procedendo a una serie di interventi di ottimizzazione degli impianti di aerazione necessari soprattutto nel blocco operatorio e in rianimazione. Da sabato dunque saranno sospese le attività per 13 giorni. I pochi pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali per permettere l'avvio di questi interventi straordinari

