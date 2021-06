Si allunga la tragica striscia di morti per incidenti stradali a Messina. Ieri sera al Policlinico è morta la 69enne investita nel pomeriggio in via Garibaldi da una Toyota che stava facendo retromarcia. Indagato per omicidio stradale il conducente, un 68enne che si stava recando ad un matrimonio

