A Torre Faro ancora disagi per i residenti. Dopo l'istituzione dell'isola pedonale non è ancora stata risolta la questione pass per poter avere posti auto riservati. A peggiorare le cose le nuove tariffe del Torri Morandi, chi vuole evitare di pagare invade le stradine del villaggio e questo crea ulteriori disagi. A farsi portavoce di questa situazione è il consigliere della VI circoscrizione Antonio Lambraio

© Riproduzione riservata