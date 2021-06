In questo fine settimana primo test per le nuove tariffe del parcheggio Torri Morandi. E' una delle novità legate ai correttivi introdotti dall'amministrazione De Luca per migliorare l'isola pedonale di Torre Faro. Addio al biglietto integrato parcheggio-bus da 2 euro e cinquanta, adesso la sosta si paga come nelle strisce blu del centro città. Solo questa mattina più di 500 euro incassati.

