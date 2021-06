Il Covid 19 comincia ad allentare la sua morsa anche se non ne siamo del tutto fuori. Sono i numeri a parlare e quelli dei ricoveri nei nostri ospedali vanno via via a diminuire. Adesso facendo due conti si potrebbe pensare di chiudere qualche reparto Covid e dedicarlo alle malattie infettive non Covid per cui c'è molta richiesta

