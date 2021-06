In città ci sono pochi cestini portarifiuti. Soprattutto da quando non ci sono più i cassonetti, sono sempre più numerose le segnalazioni che arrivano dai cittadini che si chiedono dove si dovrebbe gettare una carta, un fazzoletto, se ci si trova in giro. Per chi vuole essere civile diventa una sorta di caccia al tesoro. Non va meglio con i cestini per le deiezioni canine. E dal terzo quartiere chiedono controlli sulla via Portone Militare

