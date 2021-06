Una decina di ex ricoveri per le barche trasformate nel tempo in alloggi abusivi estivi sono diventati discariche. A Sant'Agata il biglietto da visita di uno dei luoghi più belli della riviera dove sorgono lidi e ristoranti è il degrado. Ma l'assessore Musolino annuncia: “Già stanziati 24 mila euro. Nei prossimi giorni saranno bonificati e murati in attesa di un progetto di riqualificazione più ampio”

© Riproduzione riservata