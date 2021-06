Le residenze sanitarie assistite siciliane hanno subito forti contrazioni di ospiti a causa della pandemia. Un periodo difficile per mantenere i costi delle strutture non al completo per il quale è stato opportuno l’intervento della Regione. L’assessorato alla Salute ha disposto i ristori per tutto il 2021 con un riconoscimento del 90% del budget mensile.

