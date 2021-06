L'isola pedonale di Torre Faro continua a dividere. Ad una settimana dallo stop al traffico, l'assessore Musolino spiega che venerdì arriverà la firma per autorizzare il carico e scarico merci in due fasce orarie della giornata. Nessuna novità per i pass residenti, il Comune sta facendo un monitoraggio. E da alcuni consiglieri arrivano nuove proposte.

© Riproduzione riservata