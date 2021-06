Nella zona di piazza San Vincenzo erbacce e incuria generale regnano sovrane. Gli abitanti delle vie intorno alla piazza e nei pressi del palazzo che ospitava la ex caserma dei Carabinieri non ce la fanno più a tollerare questo generale stato di degrado. Mancano i servizi minimi di pulizia, la scerbatura non si vede da almeno un anno.

