E parliamo ancora di immondizia e non solo. L'abbinamento in questo caso è con l'autostrada e in particolare con lo svincolo di San Filippo, sia in entrata che in uscita. Evidentemente chi amministra non passa mai da quella zona perchè le condizioni sono pietose e la sicurezza non viene garantita. La competenza è comunale spiega il Cas. Ma tra immondizia, mancanza di illuminazione e scerbatura e manto stradale dissestato, c'è molto da dire

