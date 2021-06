L'operazione risanamento per liberare Messina dalle baracche si porta dietro un risvolto che sta trasformando le vecchie casette ormai vuote in discariche. Zone in cui degrado e sporcizia regnano sovrani. Questa volta a segnalare una situazione ormai invivibile sono gli abitanti dei palazzi che si affacciano sulle baracche di via Salita Tremonti. Le ultime famiglie sono andate via circa sei mesi fa. E adesso che sono vuote sono state traformate in discarica

