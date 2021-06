Una mattinata da dimenticare per chi oggi si è trovato a percorrere l'autostrada in direzione Messina. A causa di un'auto in fiamme sul viadotto Ritiro, il traffico è rimasto totalmente paralizzato. Almeno 12 i km di fila e circa due ore per muoversi tra Villafranca e Giostra

