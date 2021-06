Università di Messina, la consegna della laurea in memoria di Lorena Mangano

Commovente cerimonia questa mattina nell’Aula Magna dell'Università di Messina, dove il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha consegnato la pergamena di laurea in Scienze Motorie Sport e Salute alla memoria a Lorena Mangano, la studentessa originaria di Capo d’Orlando, scomparsa nel giugno 2016 in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Gioia e tristezza, orgoglio e lacrime per i genitori della ragazza, accompagnati dagli altri due figli: "Si può così ricordare Lorena e anche quello che è successo. Una grande ingiustizia", afferma la sorella Marilena. "Per colpa di due scellerati Lorena non c'è più - aggiunge il fratello Stefano -. C'è tanta rabbia".

