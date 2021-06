Zero contagi venerdì a Messina dove però si effettuano meno tamponi. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo. Da oggi niente vaccini Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni, anche per le seconde dosi. A chi ancora deve fare il richiamo sarà somministrato Pfizer o Moderna. Torna nei prossimi due giovedì vaccinArte: i vaccini al Museo. Si attendono disposizioni da Palermo per i vaccini nei lidi.

