Entro due mesi sarà pubblicato un bando per un progetto di finanza che coinvolgerà i privati per il recupero e l'utilizzo del pilone di Torre Faro. Il progetto dovrà prevedere anche l'utilizzo delle aree demaniali attigue che il Comune farà in modo di avere in concessione. Illuminazione artistica entro poche settimane.

