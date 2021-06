Marcia indietro su Open Day Astrazeneca in questo fine settimana. La decisione, anche se non ufficiale, dopo la circolare diramata ieri dalla Regione sulla sospensione immediata del siero anglo svedese per le persone sotto i 60 anni. Via libera invece agli altri vaccini che si possono regolarmente prenotare come previsto sulla piattaforma. Buoni risultati per l'iniziativa di ieri al Museo. Oggi nuove forniture di vaccini Janssen

