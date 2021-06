Sbarca in parlamento la vicenda Carità, il lungo iter processuale che a 23 anni dalla tragedia che ha causato quattro vittime non ha portato ad alcun risarcimento. A presentare un'interrogazione al ministro della Giustizia Cartàbia il deputato Matilde Siracusano. Oggi della vicenda si tornerà a parlare a Scirocco il talk in onda alle 20,30 su Rtp.

