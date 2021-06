Si moltiplicano le iniziative in città per incrementare la campagna vaccinale. Oggi “Covid'Arte”, con i vaccini al Museo, e sempre oggi e fino a domenica un nuovo “Open day Astrazeneca o Johnson” per gli over 18. La prossima settimana il 14 e il 15 vax day per i dipendenti di Caronte&Tourist. Intanto al numero verde pubblicizzato dall'Asp per la prenotazione dei tamponi non risponde nessuno.

