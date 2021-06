Rientra il Covid e con esso i medici specializzati: il grido d'allarme di chi andrà a casa

Anche la seconda ondata Covid sembra stia per terminare, le corsie degli ospedali dedicati alla pandemia si stanno man mano svuotando e riconvertendo. Con il commissario Arcuri è stato assunto personale giovane che è stato formato proprio per il Covid e per l'emergenza. Personale che ha acquisito un'esperienza impagabile e che adesso verrà mandato a casa. Almeno in Sicilia. Abbiamo raccolto il grido d'allarme del presidente regionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, Antonio Versace

