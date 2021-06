Inizia oggi l'isola pedonale a Torre Faro. Fino al 15 settembre stop al traffico in numerose vie del villaggio, ma questa prima giornata è servita per installare la nuova segnaletica e i varchi che delimiteranno le zone in cui si potrà transitare con i mezzi da quelle in cui si entra solo a piedi. Un po' di confusione tra i residenti, non mancano dubbi e polemiche

