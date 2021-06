Dopo gli appelli e le proteste di questi giorni dei sindacati, sulla vertenza Gicap interviene il presidente della seconda sezione fallimentare del Tribunale di Messina. Vuole soprattutto provare a sgomberare il campo da equivoci e tensioni e assicura che la procedura in corso per salvare la società dal fallimento punta a mantenere tutti i posti di lavoro. Intanto però si attende con ansia il prossimo 16 giugno. In ballo più di 400 lavoratori

