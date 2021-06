Messina, ripreso dalle telecamere mentre abbandona rifiuti in via Napoli. IL VIDEO

Accade anche questo a Messina. Cittadini incivili che non si rassegnano al "porta a porta" e continuano a lasciare rifiuti in mezzo alla strada, senza curarsi del bene comune. E così un signore di mezza età è stato ripreso dalla telecamera di un privato mentre ieri notte abbandonava un sacco pieno di rifiuti ai piedi di un albero in via Napoli (nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco). E non sarebbe il primo caso, visto che anche altri cittadini in quella zona buttano di tutto ogni notte.

