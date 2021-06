Fa discutere la gestione dei rifiuti in città. Tra gli aumenti in vista sulla Tari e i botta e riposta politici, ci sono anche le innumerevoli segnalazioni di cittadini che lamentano servizi carenti soprattutto sulla pulizia di strade e marciapiedi. MessinaServizi intanto snocciola i primi dati sul porta a porta ormai diffuso in tutta la città. I numeri sono incoraggianti

© Riproduzione riservata