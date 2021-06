Apre il nuovo mercato Zaera: commercianti subito a lavoro

Inaugurato questa mattina il rinnovato mercato Zaera. Dopo due anni di attesa e lavori i 32 box sono finalmente entrati in funzione e i commercianti non hanno perso tempo esponendo subito la loro merce. I primi cittadini si sono visti fin dalle prime ore, non solo per la spesa quotidiana ma anche incuriositi dalla nuova struttura.

Primi controlli anche da parte degli agenti della polizia municipale, per un sopralluogo in uno degli spazi più importanti del commercio cittadino.

