Dopo la denuncia dei familiari, è stata disposta l'autopsia per determinare le cause della morte del 52enne Candeloro La Rosa, deceduto il primo giugno nella clinica San Camillo. L'incarico sarà affidato dalla procura martedì prossimo. L'inchiesta, condotta dal Pm Roberto Conte, è al momento contro ignoti ma non è da escludere che all'inizio della prossima settimana possano esserci, come atto dovuto, i primi indagati

