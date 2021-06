Messina, appello alla mobilitazione per il "Papardo". Ancora tagli per il sistema sanitario

In attesa che i dirigenti dell'Asp vengano convocati a Palermo in assessorato per discutere sul futuro dell'azienda Papardo ci si interroga su quali siano i giochi e gli interessi in ballo. Il drastico taglio da parte della Regione da 8 milioni di euro al budget dell'azienda della zona nord potrebbe comportare, se confermato, una drastica riduzione del personale medico e sanitario. Sull'argomento è intervenuto con una articolata nota il COAS, coordinamento nazionale di azione sindacale Medici dirigenti che lancia un appello per la mobilitazione a tutti i sanitari messinesi

