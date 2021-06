Il messinese Sergio Passalacqua carabiniere dell'anno 2021. IL VIDEO

Il Luogotenente messinese Sergio Passalacqua in occasione del 207° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri è stato insignito insieme a quattro colleghi del titolo di Carabiniere dell'anno 2021. Dal 1997 comanda la Stazione di San Gavino Monreale in Sardegna dove negli anni si è contraddistinto per l'instancabile attività al servizio delle Istituzioni e della cittadinanza. In passato il Luogotenente Passalacqua sfidando le fiamme e il denso fumo si è reso protagonista di un salvataggio di un anziano, non esitando a introdursi nell'abitazione coinvolta da un incendio.

