Dopo tanta attesa e infinite lungaggini burocratiche possono finalmente iniziare le prime demolizioni di baracche in città. A dicembre la Regione aveva stanziato 2,6 milioni per Messina, adesso i soldi possono essere spesi. Serviranno per buttare giù i complessi di baracche già liberate nel 2019. E che in questi due anni sono state trasformate in discariche a cielo aperto

