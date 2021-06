Arrivano i primi correttivi sul porta a porta commerciale. Dopo un inizio complicato in centro città, Comune e MessinaServizi hanno deciso di cambiare il calendario e aumentare le giornate di raccolta. Ma si chiede ai locali di togliere i bidoni da strade e marciapiedi. Intanto è destinata a far discutere la Tari 2021. E non mancano le prime reazioni sugli aumenti in vista.

