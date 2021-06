Vaccini, anche a Messina campagna di massa... con polemica e birra

Da oggi scatta la vera campagna di vaccinazione di massa. Cadono tutti i limiti di età e fasce, al via le prenotazioni per tutti, dai 16 anni in su. Ma è destinata a far discutere l'iniziativa promossa dall'Asp di Messina che porta la birra in vendita all'hub per incentivare i giovani a fare il vaccino. Da oggi via alle prenotazioni per i vaccini per tutti i cittadini siciliani dai 16 anni in su. Previsti i vaccini Pfizer e Moderna, ma chi vorrà potrà anche scegliere Astrazeneca o Janssen. Messina, per avvicinare i più giovani, lancia un'iniziativa che porta la birra nell'hub della Fiera. Inevitabile chiedersi se sia lecito promuovere un'operazione commerciale simile legata alla campagna vaccinale e soprattutto il consumo di alcol tra i ragazzi.

