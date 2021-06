Messina e la sua Patrona: fedeli in fila davanti alla Madonna della Lettera

Si è svolto questa mattina in Cattedrale il solenne pontificale presieduto da mons. Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia, alla presenza del clero, dei fedeli, delle autorità civili e militari per celebrare la festa della Santa Patrona di Messina, la Madonna della Lettera. L'evento, seguito in diretta da Salvatore De Maria e Rachele Gerace, è stato trasmesso anche in streaming sui canali social dell’Arcidiocesi.

Con le celebrazioni di martedì 25 maggio sono iniziati i festeggiamenti in preparazione alla solennità di S. Maria della Lettera, patrona della Città di Messina e patrona principale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

Altre celebrazioni si svolgeranno alle ore 17.00 e alle 19.00, mentre alle 20.30 l'appuntamento è con i Misteri meditati del Rosario

