Vaccini a Messina: in arrivo 30 mila dosi Pfizer

Oggi per Messina e provincia in arrivo la più grande fornitura degli utlimi tempi di vaccini Pfizer. Ben 30 mila dosi che daranno nuova spinta alla campagna vaccinale. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per aprire le vaccinazioni a tutti, a partire dai 16 anni di età. Anche gli hub messinesi aspettando indicazioni dalla Regione su come organizzare quello che, si spera, sia un nuovo boom di affluenza. E si pensa anche a nuove iniziative per incentivare ulteriormente soprattutto i giovani

