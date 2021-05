L'ATM Messina spegne la sua prima candelina, il bilancio del primo anno di attività

Il presidente del CdA Giuseppe Campagna e l’Azienda Trasporti Messina SPA tutta, sono lieti di condividere con la comunità messinese il raggiungimento del primo anno di attività.

Dodici mesi intensi ed importanti, al termine dei quali è stato tracciato un primo bilancio che faccia comprendere le difficoltà superate ed i risultati conseguiti dall’azienda, nonostante i rallentamenti al processo di crescita provocati dalla pandemia Covid-19.

Oggi ATM è una società sana, proiettata al futuro e vogliosa di investire sul tessuto sociale di Messina, come dimostrano le 120 assunzioni registrate nell’ultimo anno che hanno permesso di abbassare l’età media aziendale da 55 a 48 anni.

La flotta a disposizione di ATM è cresciuta del 55%, potenziando i mezzi a servizio della linea shuttle, diventata la prediletta dai messinesi, delle linee autostradali ed i collegamenti da e per i villaggi.

L’azienda è sempre più attenta alla sostenibilità ed all’innovazione, come dimostra la realizzazione del primo progetto di infomobilità della Città di Messina, l’alimentazione ad energia elettrica certificata 100% rinnovabile per i servizi e lo snellimento del processo burocratico per il rilascio del 1° e del 2° Pass ZTL e del Pass per macchine elettriche, fruibile adesso on-line, evitando spostamenti ed inutili file.

L’azienda ha messo a sistema ed attivato oltre 36 milioni di euro di investimenti europei e nazionali per la riqualificazione e funzionalità del sistema tranviario.

In sintesi gli obbiettivi raggiunti nell’ultimo anno sono largamente soddisfacenti, ed è necessario per questo porgere un sentito ringraziamento ad ogni singolo membro di ATM SPA. L'Azienda guarda con ottimismo al futuro, consapevole che molto altro dovrà essere fatto affinché ATM SPA si confermi tra le più grandi realtà di gestione del Trasporto Pubblico in Sicilia.

Oggi più che mai, #guidiamoilcambiamento”.

© Riproduzione riservata