Guerra concessioni demaniali a Messina: se ne occuperà il Consiglio di Stato

La guerra a Messina tra il presidente dell'Autorità di sistema e i titolari delle concessioni demaniali sbarca davanti al Consiglio di Stato. Sarà il Consiglio di Stato, in seduta plenaria, ad occuparsi del ricorso presentato sia in Sicilia che in Puglia contro il rinnovo automatico previsto da una legge nazionale sino al 2033. Tra queste la Comet che nelle scorse settimane ha incassato l'alleanza di Assomarinas, l'associazione nazionale dei porti turistici italiani. Udienza il 13 ottobre.

