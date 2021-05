Centodiecimila vaccinati in cinque mesi. Ieri superata quota seimila. La campagna vaccinale in Sicilia e a Messina cresce nei numeri. Non sono mancati i disagi dovuti al sovraffollamento. Decolla anche il vaccino Astrazeneca che ha fatto registrare numeri record rispetto alle settimane precedenti.

© Riproduzione riservata