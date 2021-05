Gallo a passeggio per Messina, attraversa sulle strisce pedonali e sveglia il quartiere di Gazzi - VIDEO

Non è celebre come l’antenato che svetta sul campanile del Duomo, ma è più civile di tanti suoi “concittadini” umani, tanto da scegliere accuratamente le strisce pedonali per attraversare la strada.

E il suo “chichirichì” non ammette repliche, nella prima mattinata di un sabato qualunque, nei pressi del curvone Gazzi. Un gallo, immortalato da un nostro lettore, decide di dare la sveglia così a tutto il quartiere. Con una curiosa (ma per lui anche pericolosa) passeggiata per le strade di Messina.

