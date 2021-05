Per controllare se e come i messinesi fanno la raccolta differenziata porta a porta, scattano nuove verifiche della Polizia Municipale. Chi è in regola non ha nulla da temere, ma può succedere che gli agenti suonino al vostro campanello per chiedere di controllare i mastelli o l'esposizione della differenziata. Ieri sera, ad esempio, l'attività si è concentrata in via Del Santo. E serve a scovare gli evasori della Tari.

