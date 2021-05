Il decreto legge sulle riaperture prevede alcuni requisiti per avere il lasciapassare e viaggiare in Italia e all'estero. Si tratta dell'avvenuta vaccinazione, della certificata guarigione o dell’esito negativo di un tampone. Il Policlinico di Messina si è attrezzato per effettuare il tampone molecolare per gli esterni. Il servizio sarà attivato dal 31 maggio.

