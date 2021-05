Sono giorni caldissimi sul fronte rifiuti per i disagi e le difficoltà con il porta a porta. Ma ci sono anche gli incivili che continuano ad agire indisturbati, come i due giovani beccati dalle telecamere di videosorveglienza di un locale in pieno centro città. MessinaServizi potenzia le squadre di raccolta in alcune zone più critiche e arruola una ditta esterna per fronteggiare le discariche abusive.

