Quando si parla di risanamento però c'è anche un'altra faccia della medaglia, quella delle demolizioni. Perché fino a quando le baracche liberate non vengono buttate giù saranno sempre terra di nessuno. E' quello che è successo in via Macello vecchio, a due passi dal viale Boccetta. Le famiglie hanno ottenuto una vera casa, le baracche sono ridotte in discariche a cielo aperto.

