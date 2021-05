Messina, lavoratori supermercati Ils e Qui conviene con il fiato sospeso

Ancora problemi all'orizzonte per i lavoratori di 42 supermercati dei marchi Ils e Qui Conviene che da due anni sono condotti in affitto dal gruppo pugliese di Like Sicilia. La procedura di concordato preventivo presentata a suo tempo dalla commerciale Gicap scade il 18 giugno e l'azienda che è in amministrazione straordinaria, propone un cambio d'affitto con una nuova società, la Ergon. Ma questa procedura potrebbe provocare problemi a circa 400 famiglie di Messina e provincia. Insorgono i sindacati.

© Riproduzione riservata